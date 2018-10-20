Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de, kendilerini polis olarak tanıtıp, Hafize P.'nin (78), 210 bin TL'sini almaya kalkıştıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanan telefon dolandırıcıları Ali Taka (32) ile Hüseyin Bozdoğan (32), bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

