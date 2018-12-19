'Banka görevlisiyiz' diyerek 96 bin lira dolandırdılar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ömer Seçkin(63), telefonla arayıp, kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtan dolandırıcılara 96 bin TL kaptırdı. Seçkin, polise şikayetçi olduğunu ve hukuki sürecin başladığını söyledi

Ömer Seçkin'i geçtiğimiz 29 Kasım günü telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Seçkin'e, hesabındaki paranın tutarını söyledi. Ardından da Ömer Seçkin'e internet bankacılığı üzerinden hesabındaki 96 bin TL'yi verdiği hesap numarasına aktarttı. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Ömer Seçkin, şikayetçi oldu.

'BANKACI OLDUĞUNA İKNA ETTİ'

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, aradan geçen 20 güne rağmen şüpheli ya da şüphelilere yönelik her hangi bir kimlik bilgisi elde edilemedi. Ömer Seçkin, Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi'nden de yardım istedi. Seçkin, yaşadıklarını "Telefonla arayan bir kişi, banka görevlisi olduğunu söyledi. Çektiğin kredideki parayı, sigorta yapacağız. Daha önce çektiğin kredilerin dosya parasını da geri vereceğiz' dedi. Bankadaki paramın tutarını söyleyince bankacı olduğuna inandım. Daha sonra beni yönlendirerek, hesabımdaki paraları başka hesab aktarttılar. Benim adıma kredi de çektiler. 96 bin TL dolandırıldım" dedi.