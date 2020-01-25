HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı

Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:02 | Son Güncelleme

Samsun’da akrabasının evinden banka kartını alarak, kart hesabında bulunan 11 bin 500 TL’yi çeken şahıs kıskıvrak yakalandı.Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşandı.

Samsun’da akrabasının evinden banka kartını alarak, kart hesabında bulunan 11 bin 500 TL’yi çeken şahıs kıskıvrak yakalandı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda banka hesabından 11 bin 500 TL parasının çekildiğine ilişkin Salıpazarı Emniyet Amirliğine müracaatta bulunan S.T.’nin şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, yaptıkları titiz araştırma sonucu olayı akrabası Y.K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Y.K.’nin Çarşamba ilçesindeki evinde yapılan aramada şüpheli evin banyosunda saklanırken yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.K., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duydukSoylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildiDepremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildi
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

25 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Çeyizini depremzedelere bağışladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.