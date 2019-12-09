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Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL çektiği öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL çektiği öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın ATM'sine kurdukları özel bir düzenekle banka kartlarını kopyalayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayarak 135 bin lira çektiği tespit edilen A.A., Ö.A., M.Y. ve S.Y. yakalandı. Zanlılardan S.Y.'nin 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 2 ay önce yakalandığı bir fırsatını bulup polisin elinden kaçtığı öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

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