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Banka kartıyla kapıları açan hırsızlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

Banka kartıyla kapıları açan hırsızlar tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de banka kartları ile kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özellikle kadın gruplar tarafından banka kartlarıyla kapıların açılarak hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayları gerçekleştiren 5 şüpheliye ait 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde müştekilere ait olduğu tespit edilen kol saati, altın yüzük ve bilezik türü ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir şüphelinin arandığı belirtildi.

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