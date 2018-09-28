Banka kartıyla kapıları açan hırsızlar tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de banka kartları ile kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Özellikle kadın gruplar tarafından banka kartlarıyla kapıların açılarak hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayları gerçekleştiren 5 şüpheliye ait 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramada 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde müştekilere ait olduğu tespit edilen kol saati, altın yüzük ve bilezik türü ziynet eşyaları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir şüphelinin arandığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)
Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
O ülkede artık zina suç değil!
Acı ölüm! Kahroldular
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler