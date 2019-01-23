Banka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN ve 6 ilde bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çekenlere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla kartları kopyalayanlarla ilgili soruşturma başlattı. Kart kopyalama olayının sadece Bartın ile sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Bartın'ın yanı sıra Karabük, Zonguldak, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de şebekenin yüzlerce kişinin kartlarını kopyaladığı, hesaplardaki paraların ise İstanbul'dan çekildiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonla D.K., F.B., S.Ç., Ö.K. ve R.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçeceği sırada yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada birçok banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri ele geçirme', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kendi geliştirdikleri uygulama programı üzerinden haberleşme sağladıkları ve aralarında konuşurken isimlerini söylemedikleri, lakapları ile birbirlerine hitap ettikleri anlaşıldı. Şebekenin dikkat çekmemesi için kadınları çok düşük ücret vererek, yanlarında kart kopyalamaya götürdükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI



