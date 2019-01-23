Banka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!
Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum