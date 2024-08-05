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  4. Banka kartlarıya dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği! 24 ilde harekete geçildi: 86 kişi yakalandı

Banka kartlarıya dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği! 24 ilde harekete geçildi: 86 kişi yakalandı

05.08.2024 08:27
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24 ilde Siberağ-4 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda nitelikli dolandırıcılıktan banka veya kredi kartını kötüye kullanmaya ve yasa dışı bahisten çevrim içi çocuk müstehcenliği işleyenlere birçok suçlu yakalandı.

Banka kartlarıya dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği! 24 ilde harekete geçildi: 86 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma", "yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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24 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 24 ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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