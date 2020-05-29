Banka müdürü kadına saldıran şüpheliden akılalmaz savunma

Benzer suçlardan poliste 13 kaydı bulunan Günay'ın polisteki ifadesinde, suçunu itiraf ettiği belirtildi. Günay'ın, "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Saldırıyı herhangi birinin yönlendirmesiyle yapmadım. Çok pişmanım" dediği belirtildi.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., DHA muhabirine olayı, "Sabah otomobilimi park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye anlatmıştı.

(DHA)

