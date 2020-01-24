HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Banka müdürü, kendini sokak köpeklerine adadı

Banka müdürü, kendini sokak köpeklerine adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

KARS'ın Susuz ilçesinde, bir kamu bankası müdürlüğünü yapan Hasan Buminkoçan, işinden arta kalan tüm zamanını sokak köpeklerine ayırdı.

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- KARS'ın Susuz ilçesinde, bir kamu bankası müdürlüğünü yapan Hasan Buminkoçan, işinden arta kalan tüm zamanını sokak köpeklerine ayırdı. Hastalıklı köpekleri veteriner kliniklerinde tedavi ettiren Buminkoçan, barınaktaki köpekleri de elleriyle besliyor.
Susuz ilçesindeki bir kamu bankasının müdürlüğüne yaklaşık 1,5 yıl önce atanan Hasan Buminkoçan, Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'un girişimiyle 3 dönümlük arazide kurulan hayvan barınağının en büyük destekçilerinden biri oldu. Kars Veteriner Hekimler Odası ve belediyeye arasında protokol imzalatarak köpeklerin kısırlaştırılması çalışmasını başlatan Buminkoçan, Twitter hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile de paylaşımlarda bulunarak mama ve malzeme desteği de sağlıyor. Okulların açık olduğu günlerde köpeklerin yiyeceklerini yemekhanelerden sağlayan Buminkoçan, tatil başladığından beri sosyal medyada açtığı 'Susuz'un kimsesiz Patileri' hesabı üzerinden mama kampanyası da başlattı. Hayvanseverler tarafından gönderilen mamaları belediye çalışanlarıyla birlikte barınaktaki köpeklere götüren Buminçkoçan, 20 yavruyu emziren köpekle de özel olarak ilgileniyor. Buminkoçan, köpekleri doyurduktan sonra bankadaki mesaisine başlıyor.
Tüm imkanlarını sokak köpeklerine seferber eden Hasan Buminkoçan, onları kucağında taşıyor. Hastalanan köpekleri aracıyla veteriner hekime götüren hayvansever banka müdürü zamanının önemli bölümünü onlara ayırıyor.
'SUSUZ'DA SOKAK HAYVANI DİYE BİR SORUN KALMAYACAK'
Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsimlerinde büyük zorluk çektiklerini, yavruların ise zaman zaman donarak öldüklerini söyleyen Buminkoçan, "Susuz çok soğuk bir yer. Barınaktaki suyun ısınması da bayağı bir zaman alıyor. Ben yıllardır erken kalkıyorum. Bu benim için zor olmuyor. Erkenden buraya gelip gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bankaya gidiyorum. Mesaiden sonra ve hafta sonları tüm boş vaktimi bu hayvanların bakımı ve tedavisine harcıyorum. Bu benim için zor olmuyor hatta iyi de oluyor. Çünkü güne dinç başlıyorum. Buraya geldiğimde köpekler etrafıma toplanıyor. O anda ise bende ne dert ne keder kalıyor. İlçenin imkanları çerçevesinde elimizden gelenleri yapıyoruz. Bu düzenle beraber hayvanlar daha sağlıklı yaşayacaklar. Kısırlaştırıldıkları için popülasyon daha kontrol altına alınacak. Eğer belediye başkanımız böyle devam ederse 3 yıl içinde sanıyorum Susuz'da sokak hayvanı diye bir sorun kalmayacak. Hem sokak hayvanları mutlu olacak hem de insanlar mutlu olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyorErken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor
Erzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh donduErzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh dondu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi

Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü...

Erzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh dondu

Dünyanın en hızlı akan nehri dondu!

Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Büyük vurgun! Tam 400 bin lira...

Son dakika! Manisa'da art arda depremler (Kandilli - AFAD son depremler)

Manisa'da art arda depremler

Bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

Bakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar

İstanbul Havalimanı'nda, Çin'den gelen yolculara koronavirüs (Corona virüs) taraması

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.