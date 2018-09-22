Banka müdürü, milyonlarla kayıplara karıştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alanya'daki bir banka şubesinin müdürü A.İ.'nin 'Ucuz döviz alma' bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.İ.'nin kardeşini gözaltına aldı. A.İ.'nin 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı kaydedildi.
Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı
İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!