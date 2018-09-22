Banka müdürü, milyonlarla kayıplara karıştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alanya'daki bir banka şubesinin müdürü A.İ.'nin 'Ucuz döviz alma' bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.İ.'nin kardeşini gözaltına aldı. A.İ.'nin 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı kaydedildi.

