HABER

Banka müdürü, milyonlarla kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alanya'daki bir banka şubesinin müdürü A.İ.'nin 'Ucuz döviz alma' bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.İ.'nin kardeşini gözaltına aldı. A.İ.'nin 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı kaydedildi.

PARTNERInstagram'a gelen yeni özellik çok büyük bir dertten kurtaracakInstagram'a gelen yeni özellik çok büyük bir dertten kurtaracak
Polis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurduPolis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurdu
Fabrikayı kundaklamaya çalışan genç gözaltındaFabrikayı kundaklamaya çalışan genç gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Diğer Haberler
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.