Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Geçen cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre bankadan bir müşteri ziyaretine gidiyorum diye ayrılan ve mesai bitimine rağmen dönmeyen banka müdürü Arif İ. hakkında çalışma arkadaşları şüphe duydu. Şüphe duyulması üzerine araştırma yapan yetkililer müdür Arif İ.’nin çalıştığı banka ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ bahanesiyle bazı döviz büroları ile iş insanlarından toplam yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

MÜDÜRÜN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıplara karışan Arif İ.’nin olay gecesi Alanya GZP Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği öne sürüldü. Aynı uçakla İstanbul’a inen kardeşi Hakan İ. (34), İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hakan İ. işlemleri için Alanya emniyetine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan İ. bu sabah adliye sevk edildi.