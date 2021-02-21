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Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın: O an çok korktum, ilaç tedavisine başladım

21.02.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın: O an çok korktum, ilaç tedavisine başladım

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı banka şubesinde müdür tarafından başına silah dayanan kadın, olay sonrası zor süreçlerden geçtiğini ve ilaç tedavisine başladığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta geçen yıl 22 Temmuz’da özel bir banka şubesinde yaşanan olayda, bankanın şube müdürü T.K. (49), yanındaki personellerle birlikte bankanın kasa bölümüne indi. Şube müdürü, burada güvenlik görevlisinin silahını alarak müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.’nin başına dayadı. Olayın sonrası Melis B., kendisinin can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle iş akdini feshederek görevinden ayrıldı. Melis B. daha sonra şube müdürü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bankanın şube müdürüne ise, Kahramanmaraş 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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"O AN ÇOK KORKTUM"

Yaşadığı olay sonrası sağlık sorunları da yaşadığını ifade eden Melis B, "Yaşadığım olay sonrası psikolojik olarak zor süreçlerden geçtim. İlaçlı tedaviye başladım. Silahı alnıma dayadı, ’Vurayım mı seni’ dedi. O an ben çok korktum" diye konuştu. Öte yandan banka şube müdürünün Melis B.’nin başına silah dayadığı anlar ise yine bankanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, banka müdürü ve yanındakilerle kasa bölümüne indiği ve duvara yaslanmış bir şekilde bekleyen Melis B.’nin yanına geldiği görülüyor. Banka müdürü o sırada, güvenlik görevlisinin silahını alarak Melis B.’nin başına dayadıktan sonra silahı güvenlik görevlisine geri veriyor. (İHA)

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