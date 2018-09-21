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Banka personeli sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

İZMİT'te, telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak bankadan parasını çekmeye giden 70 yaşındaki İ.D.'nin dolandırılmak istendiğini düşünen banka personeli polise haber verdi.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak bankadan parasını çekmeye giden 70 yaşındaki İ.D.'nin dolandırılmak istendiğini düşünen banka personeli polise haber verdi. İ.D., 40 bin TL'yi verdiği sırada polis baskın düzenleyerek, 19 yaşındaki A.Y.'yi gözaltına aldı.

İzmit'te, S.D.(67) ve İ.D. çiftini arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin terör gruplarının ele geçtiğini, bu bilgilerle evlerinin satışa çıkarılmak istendiğini söyledi. Telefon dolandırıcıları, yaşlı çifte evlerini koruyabilmeleri için soruşturma kapsamında para talep etti.

Telefon dolandırıcısının yalanlarına inanan İ.D. banka şubesine giderek, para çekmek istedi. 40 bin TL çeken İ.D.'nin dolandırıldığını düşünen banka personeli, durumu polise bildirdi. Polis, İ.D.'yi 2 gün boyunca takibe aldı. İ.D., Yenidoğan Mahallesi'nde telefon dolandırıcısı ile buluşup parayı teslim ettiği anda polis baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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