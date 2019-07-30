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Banka personeline su tabancasıyla tehdit

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

KKTC’nin turizm kenti Girne’de bir banka şubesine gelen şahıs, kimlik isteyen banka personelini su tabancasıyla tehdit ederek hesabındaki paraları istedi.İlginç olay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde öğle saatlerinde meydana geldi.

KKTC’nin turizm kenti Girne’de bir banka şubesine gelen şahıs, kimlik isteyen banka personelini su tabancasıyla tehdit ederek hesabındaki paraları istedi.
İlginç olay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, para çekmek için bankaya gelen K.K. (49), banka görevlisinin kimlik isteği karşısında sinirlendi. K.K yanındaki su tabancasını çıkararak hesabındaki paranın kendisine verilmesini istedi. Görevli memurun banka alarmına basması üzerine olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü ekipleri K.K.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan K.K.’nın akli dengesini yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

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