Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Yüksek öğrenimini Ankara'da sürdüren genç kız, banka reklamında fotoğrafını görünce büyük şok yaşadı. Resminin izinsiz olarak kullanımı sebebiyle kişilik haklarının örselendiğini, manevi huzursuzluk yaşadığını belirten üniversite öğrencisi soluğu Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde aldı.

Mahkemede ifade veren davacı genç, resminin hiçbir bilgisi ve izni olmadan davalı banka reklam afişlerinde ve internet sitesinde kullanıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Davalı bankanın internet sitesini incelediğinde kredi kartları başlığı altında, kredi kartı reklamlarında gösterilen örnek kredi kartı üzerinde ve ilgili şehirlerdeki billboardlarda asılı reklam afişlerinde resminin kullanıldığını gördü. Resminin izinsiz olarak yayınlanmasının hukuka aykırı olduğunu, davalının reklamlarında resmini kullandığını ve bu reklamlar sayesinde gelir elde ettiğini kaydetti.

Resminin böyle izinsiz temini ve yayınlanmasından dolayı tedirgin, huzursuz olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu öne süren genç kız, manevi çöküntü yaşadığı gerekçesiyle 5 bin lira maddi, 10 lira manevi tazminat talep etti.