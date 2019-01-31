Banka sırasında soyuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da terminal bölgesindeki bir bankada işlem sırası bekleyen bir kişinin zarfla elinde tuttuğu 31 bin lira çalındı.
Başkent Lefkoşa’da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz isimli şahsın elinde tuttuğu içerisinde 31 bin TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği belirsiz erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalındı. KKTC polisi, ortadan kaybolan hırsızların fotoğraflarını basına servis ederek yardım talebinde bulundu.
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