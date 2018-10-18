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Banka soyan şüpheliler 2 gün sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 20:10 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girip silahlı soygun yaparak 18 bin lira gasp eden iki kişi polis tarafından yakalandı.

Banka soyan şüpheliler 2 gün sonra yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girip silahlı soygun yaparak 18 bin lira gasp eden iki kişi polis tarafından yakalandı. Banka soygunu gerçekleştirdiği tespit edilen Y.İ. ve M.Ç. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanıyor.

Sancaktepe, İnönü Mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelik silahını çıkarttı. 18 bin lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin önce eşkali ardından kimlikleri tespit edildi. Polis peşine düştüğü şüphelilerin izini bugün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe, Eyüp Sultan Mahallesi, Kızılay caddesinde buldu. Caddede yürüyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler olayla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Banka soyan şüpheliler 2 gün sonra yakalandı

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