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Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:44 | Son Güncelleme

Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da bir banka şubesine giren soyguncu, parayı alıp kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Davutpaşa'da bankaya giren zanlı, güvenlik görevlisinin silahını alarak etkisiz hale getirdi.

Ardından vezneye yönelen ve banka görevlilerinden bir miktar parayı silah zoruyla alan şüpheli, dışarı çıktıktan sonra yanındaki kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek kaçmaya çalıştı.

Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar, şüpheli şahsı yakalayıp darp etti.

Vatandaşların polise teslim ettiği zanlı, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis, kurusıkı tabancaya tabancaya el koyarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
banka soygunu Bayrampaşa

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