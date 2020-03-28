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Banka şubesi koronavirüs şüphesi nedeniyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, özel bir bankanın şube müdürü G.E. ateşi 39 dereceye yükselince ‘koronavirüs’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderilirken, önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Bozüyük ilçesindeki, özel bir bankanın şube müdürü G.E., dün aniden rahatsızlandı. Ateşi 39 dereceye çıkan kadın müdür, koronavirüs şüphesiyle Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi. Banka şubesi ise önlem amacıyla dezenfekte edilerek, kapatıldı.

Banka, müşterilerine gönderdiği mesaj ile şubenin geçici olarak hizmetlerine ara verdiğini bildirerek, “Değerli müşterimiz, bizim için her şeyden öncelikli olduğu bilinciyle, Koronavirüs tehlikesine karşı Bozüyük Şube'mizde hizmet vermeye geçici bir süre ara vermiş bulunmaktayız. Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu süreçte işlemlerinizi diğer şubelerimizden, ATM'lerimizden mobil ve internet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Ayrıca bankanın pencerelerine de bilgilendirme yazıları asılarak müşteriler, Bilecik kent merkezindeki şubeye yönlendirildi.

Banka müdürü G.E.’ye yapılan koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs banka Bilecik

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