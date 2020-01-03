Banka, ticari kredideki "limit tahsis ücretini" geri ödeyecek

ZAFER GÖDER - Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kentte berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz'dan, çektiği ticari krediye ilişkin bankanın yaptığı "limit tahsis ücreti" kesintisinin ticari temerrüt faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Kültür Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz, 2013 yılında dükkanını daha modern hale getirmek ve geliştirmek için bir bankadan 125 bin liralık ticari kredi çekti.

Krediyi çektiği dönemde, bin 500 lira dosya masrafı, 650 lira ekspertiz masrafı ve 250 lira ipotek ücreti ödeyen Yılmaz'dan belirli dönemlerde de hesap işlem ücreti adı altında kesintiler yapıldı.

Yılmaz, krediyi ödemeye devam ederken 2018 yılının nisan ayında bankadaki hesabından "limit tahsis ücreti" adı altında 787 lira 50 kuruş kesinti yapıldığını fark etti.

Bu kesintinin nedenini öğrenmek için banka şubesiyle iletişime geçen Yılmaz, hem şubeden hem de bankanın müşteri hizmetlerinden kendisine yeterli bilgi verilmemesi üzerine bankaya dava açtı.

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Yılmaz'dan kredinin çekildiği 2013 yılında dosya masrafı, ekspertiz masrafı ve ipotek ücreti adları altında 2 bin 400 lira kesinti yapıldığına işaret edilerek, aradan 5 yıllık bir süre geçmesinden sonra banka tarafından limit tahsis ücreti adı altında 787 lira 50 kuruş tutarında yeni bir kesintinin yapıldığı ve yapılan bu kesintiye ilişkin taraflar arasında düzenlenen sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.