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Banka ve döviz bürosu çıkışında vatandaşları soyan 10 şüpheli tutuklandı

18.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşları takip eden ve kavga çıkararak vatandaşların üzerlerindeki kıymetli eşyaları alan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınmasına ilişkin teknik takipli çalışma yapıldı.Çalışmalar kapsamında İstanbul’da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüphelinin 16 eylemi tespit edildi.Şüphelilerden 10’u arama yakalama yapılarak tutuklanırken, İstanbul’da ikamet ettiği tespit edilen 9 şüpheli ile Diyarbakır ilinde bulunan 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama ile gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşları takip eden ve kavga çıkararak vatandaşların üzerlerindeki kıymetli eşyaları alan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınmasına ilişkin teknik takipli çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul’da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüphelinin 16 eylemi tespit edildi.
Şüphelilerden 10’u arama yakalama yapılarak tutuklanırken, İstanbul’da ikamet ettiği tespit edilen 9 şüpheli ile Diyarbakır ilinde bulunan 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama ile gözaltı talimatı verildi.

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