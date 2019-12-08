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Bankacı damada altın yerine mutfak önlüğü ve biberon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

 SİNOP'da bankacı damat Sinan Diri'ye düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine, mutfak önlüğü, biberon, emzik ve oklava takıldı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'da bankacı damat Sinan Diri'ye düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine, mutfak önlüğü, biberon, emzik ve oklava takıldı. Damadın, takılarla oynaması, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte bir bankada görevli Sinan Diri (30), markette kasiyer olarak çalışan Hülya Diri (21) ile Gerze ilçesinde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, genç çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Diri çiftinin ailesi ve arkadaşları, altın ve para taktı. Damada, arkadaşları tarafından takı yerine, mutfak önlüğü, biberon, emzik, oklava ve yular takıldı. Damadın takılarla birlikte arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynaması da renkli görüntülere sahne oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyip kahkahaya boğulan davetliler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

'ETTİĞİMİ BULDUM'

Düğünün takı bölümünde unutulmayacak sürpriz yaşadığını belirten damat Sinan Diri, “Ben de onların düğününde aynısını yapmıştım. Şimdi benim başıma geldi, ettiğimi buldum” dedi. Gelin Hülya Diri ise, takılar karşısında kendisinin de şaşırdığını, ancak çok eğlendiklerini söyledi.

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