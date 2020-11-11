HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası

Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 09:38 | Son Güncelleme

Trabzon’da özel bir banka şubesinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışırken zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan L.B.

Trabzon’da özel bir banka şubesinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışırken zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan L.B. (42) adlı bankacı kadın mahkemece 22 yıl hapis ve 25 Milyon TL para cezasına çarptırıldı.
2014 yılında Trabzon’da özel bir banka müşterisinin hesabındaki para miktarının eksik olduğunu fark etmesi üzerine bankaya giderek şikayetçi olmasının ardından ilgili bankanın Teftiş Kurulu’nca başlatılan müfettiş incelemesinde, bankada müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışan L.B. (42) adlı kadının, müşterilerin hesapları üzerinde usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine incelemeyi derinleştiren müfettişler bankacı L.B. adlı kadın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada L.B. adlı bankacı kadın hakkında 5411 sayılı "Bankacılık Kanunu’na aykırılık" suçundan Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 yıldır devam eden yargılama sonucunda, müşterilerin bilgisi dışında mevduat hesaplarından müşteri talimatı olmadan veya taklit imzalı talimatlarla para transferleri gerçekleştirip bu parayı paravan hesapları kullanarak kasadan çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan bankacı L.B. adlı kadın hakkında mahkemece 22 yıl hapis ve 25 Milyon TL para cezası verildi.
Karar duruşmasına bankacı L.B. adlı kadının avukatı katılırken, kendisinin katılmaması üzerine Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi bankacı kadın hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mahkemenin verdiği yakalama kararının ardından L.B.’nin arandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Kuşadası'nda deprem! İzmir ve çevresinde de hissedildi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)
Kuşadası'nda deprem!
İzmir depreminde 8 kişinin can verdiği Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış
8 kişi can vermişti! Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili korkunç iddia
Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Uyarı yapıldı: Öğle saatlerinde başlayacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu harekat bir uyanıştır
Bakan Akar: Bu harekat bir uyanıştır
Adana için korkutan uyarı! 'Olası 7 büyüklüğündeki depremde eski yönetmelikle yapılan evlerin tamamı yıkılabilir'
O il için korkutan deprem uyarısı! 'Tamamı yıkılabilir'
Kırklareli'nde koronavirüs hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak
Koronavirüsle mücadelede yeni adım! Uyarı levhası asılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.