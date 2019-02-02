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Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 08:37 | Son Güncelleme

Adana’da bir bankada kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timleri tarafından yakalanıp tutuklanan zanlının o anlara ilişkin kare kare fotoğrafları ortaya çıktı.28 Ocak’ta merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir bankaya sabah saatlerinde müşteri kimliğinde gelen Şehmuz A.(28), görevli kadının yanına gelerek bıçağını çıkartıp boğazına dayayarak para istemiş daha sonrada 100 bin lira parayı almış, parayı da kadına verip kadının boğazına bıçak dayayarak bankadan çıkmıştı.

Adana’da bir bankada kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timleri tarafından yakalanıp tutuklanan zanlının o anlara ilişkin kare kare fotoğrafları ortaya çıktı.
28 Ocak’ta merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir bankaya sabah saatlerinde müşteri kimliğinde gelen Şehmuz A.(28), görevli kadının yanına gelerek bıçağını çıkartıp boğazına dayayarak para istemiş daha sonrada 100 bin lira parayı almış, parayı da kadına verip kadının boğazına bıçak dayayarak bankadan çıkmıştı. Gülhan G.’nin boğazına bıçak dayayarak sokağa çıkan zanlıyı gören güven timler hemen olaya müdahale etmiş ve zanlıyı etkisiz hale getirmişti. İşte bu anların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandığı ortaya çıktı.
Fotoğraflarda zanlının kadının boğazına bıçak dayamış halde bankadan çıkarken, daha sonra kadınla birlikte giderken ve polislerin yakalama anları yer alıyor.
Olayın ardından, emniyete götürülen şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu ve soygunu bu yüzden gerçekleştirdiğini söylemiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı

Bankacı kadının boğazına bıçak dayayan gaspçının yakalanma anı
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