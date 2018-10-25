Erzurum'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla "İddaa" oynayıp kaybettiği öne sürülen sanık ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı iddia edilen ablasının yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsmail Cem Odabaşoğlu, ablası tutuksuz sanık A.Z.T, sanıkların avukatı Fatih Topal ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Odabaşoğlu, bir hataya düşerek banka müşterilerinin paralarını birkaç kez işlemle aldığını kabul etti.

Yaptığı işlemler neticesinde toplam 3 milyon 175 bin lira para çektiğini anlatan Odabaşoğlu, şunları ifade etti:

"Söz konusu parayı geri ödeme imkanım olmadı. İddaa oynayarak aslen geri ödeyecektim, ödeyemedim. Vicdanen rahatsız oldum. Banka aleyhine usulsüz işlemleri kabul ediyorum ancak azmettirme ve dolandırma suçlarını kabul etmiyorum. Ablamı azmettirmedim ve zorlamadım. Ablam zor durumumdan haberdardı ve bu şekilde kardeşi olmamdan dolayı böyle bir işlem yapmıştır. Paranın tamamını İddaa oyununda kullanmadım. Borsada 70-80 bin avro karşılığı hisse senedi vardır."