Erzurum'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla "İddaa" oynayıp kaybettiği öne sürülen sanık ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı iddia edilen ablasının yargılanmasına başlandı.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsmail Cem Odabaşoğlu, ablası tutuksuz sanık A.Z.T, sanıkların avukatı Fatih Topal ile avukatları hazır bulundu.
Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Odabaşoğlu, bir hataya düşerek banka müşterilerinin paralarını birkaç kez işlemle aldığını kabul etti.
Yaptığı işlemler neticesinde toplam 3 milyon 175 bin lira para çektiğini anlatan Odabaşoğlu, şunları ifade etti:
"Söz konusu parayı geri ödeme imkanım olmadı. İddaa oynayarak aslen geri ödeyecektim, ödeyemedim. Vicdanen rahatsız oldum. Banka aleyhine usulsüz işlemleri kabul ediyorum ancak azmettirme ve dolandırma suçlarını kabul etmiyorum. Ablamı azmettirmedim ve zorlamadım. Ablam zor durumumdan haberdardı ve bu şekilde kardeşi olmamdan dolayı böyle bir işlem yapmıştır. Paranın tamamını İddaa oyununda kullanmadım. Borsada 70-80 bin avro karşılığı hisse senedi vardır."
Sanık A.Z.T ise usulsüz işlemler yaparak para çektiğini kabul etti.
Hakkındaki azmettirme ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediğini bildiren A.Z.T, "1 milyon 500 bin lira para çektim ve kardeşime verdim. Tek amacım kardeşimin düştüğü zor durumdan kurtulmasıydı. Son çare olarak bunu yaptım. Geri ödeme imkanımız olmadı. Fakat kardeşim çalıştığım bankadan çektiğim parayı gönderdi. Yani benim çektiğim paradan dolayı zarar eden olmamıştır." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Odabaşoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
- İddianameden
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan Odabaşoğlu'nun 13 Kasım 2017'de şube müdürüne müşteri hesaplarından suistimal nitelikli işlemler gerçekleştirdiği itirafında bulunduğu kaydediliyor.
İddianamede, Odabaşoğlu'nun çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, bu tutarları da EFT veya havale yoluyla zimmetine geçirdiği belirtiliyor.
Odabaşoğlu'nun sahte belge tanzimiyle 3 milyon 175 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin aktarıldığı iddianamede, Odabaşoğlu'nun bu işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiği, yaptığı işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu, yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladığı ve başka yol bulamayınca banka müşterilerinden temin ettiği 1 milyon 370 bin liranın tamamı ile İddaa oynadığı ve başarısız olunca da bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığı işlemleri şube müdürüne anlattığı kaydediliyor.
İddianamede, sanık A.Z.T'nin ise kardeşinin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ve bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzüldüğü, çalıştığı banka müşterisinin imzasını taklit ederek 1 milyon 298 bin lira para çektiği ve kardeşine elden teslim ettiği yer alıyor.
İddianamede, İsmail Cem Odabaşoğlu ve A.Z.T'nin, "özel belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11 yıldan 32 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca Odabaşoğlu'nun "özel belgede sahtecilik suçlarına azmettirme ve zimmet" suçlarından 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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