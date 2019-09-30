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Bankacılık sektörü net kârı Ağustos sonunda 32.84 milyar lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye bankacılık sektörünün net dönem kârı, Ağustos sonunda 32 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul, 30 Eylül (DHA) - Türkiye bankacılık sektörünün net dönem kârı, Ağustos sonunda 32 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün net kârı geçen yılın aynı döneminde 38 milyar 46 milyon lira düzeyindeydi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Ağustos döneminde sektörün aktif büyüklüğü, geçen yıl sonuna göre yüzde 10.4 artışla 4 trilyon 270 milyar 409 milyon liraya yükseldi.
Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 5.9 artışla 2 trilyon 536 milyar 715 milyon liraya, menkul değerler yüzde 27 artışla 606 milyar 818 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4.64 olarak belirlendi.
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat da geçen yıl sonuna göre yüzde 15.6 artışla 2 trilyon 353 milyar 854 milyon liraya yükseldi.
Bankaların özkaynak toplamı yüzde 8.1 artışla 456 milyar 282 milyon liraya yükselirken, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17.93 olarak hesaplandı.

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