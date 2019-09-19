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Bankacılık teknolojisinde gizli tehlike

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bankalar ve mobil GSM operatörleri başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan ses ve yüz tanıma teknolojisindeki gizli tehlikeyi açıklayan Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, "Başka birinin kılığına girip, hatta onun ses tonu ile video çekebiliyorsunuz.

Bankacılık teknolojisinde gizli tehlike

Bankalar ve mobil GSM operatörleri başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan ses ve yüz tanıma teknolojisindeki gizli tehlikeyi açıklayan Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, "Başka birinin kılığına girip, hatta onun ses tonu ile video çekebiliyorsunuz. Ayrıca günümüzde 3D yazıcılar ile gerçeğinden farksız yüz maskeleri, profesyonel plastik makyajlar ile kişinin birebir yüz taklidi, ileri hologram teknolojisi ile 3 boyutlu yansımalar tehlikenin boyutunu oldukça arttırıyor" dedi.
Başta bankacılık ve mobil GSM operatörleri olmak üzere birçok sektörde müşterilerin gerek kişisel bilgilerini korumak gerekse güvenlik arttırıcı önlemler amacıyla geliştirilen yüz tanıma ve ses tanıma teknolojisi hackerların yeni hedefi haline geldi. Mobil uygulamalarda eğlence amaçlı kullanılan yüz ve ses kopyalayan uygulamalar hackerların kişisel bilgileri çalabilecekleri bir silaha dönüştü. Bazı hackerların yüz ve ses kopyalama uygulamalarını kullanarak kişisel bilgileri çalmaya çalıştığı ortaya çıkınca bilişim uzmanları uyarıda bulundu.
Yüz ve ses tanıma teknolojilerinin artık yeterince güvenli olmadığı hatta işin tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Hedza Ajans Kurucusu ve Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, "İlerleyen teknoloji ve bu teknolojiyi bünyelerinde katma yarışında olan büyük firmalar, yüz tanıma sistemi ile fark açtıklarını iddia ediyorlar. Lakin yüz tanıma sisteminin aslında çok fazla güvenli olmadığını geçtiğimiz yıl, ABD’li oyuncu Jordan Peele, BuzzFeed medya şirketi ile işbirliği yaparak bir video çekti ve bu videoda Barack Obama, Donald Trump’a sert ithamlarda bulunuyordu. Bu videoyu yapmaları çok uzun saatler sürse de ’yapay zeka ve video montaj programları’ ile sonuç mükemmel olmuştu. Gerçeğinden ayrılması çok zor olan bu video aslında teknolojinin tehlikeli boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Başka birinin kılığına girip, hatta onun ses tonu ile video çekebiliyorsunuz. Ayrıca günümüzde 3D yazıcılar ile gerçeğinden farksız yüz maskeleri, profesyonel plastik makyajlar ile kişinin birebir yüz taklidi, ileri hologram teknolojisi ile 3 boyutlu yansımalar tehlikenin boyutunu oldukça arttırıyor" dedi.

Sosyal medya eğlenceleri hackerların yeni silahı oldu
Sosyal medyada sıklıkla kullanılan filtrelerin ve eğlence amaçlı yazılımların hackerlar tarafından silaha dönüştüğünü belirten Bilişim Uzmanı Taşer, "Bankaların yüz tanıma sistemine geçtiğini, bazı GSM firmalarının ’Sizi sesinizden tanıyoruz’ dediğini, hatta akıllı ev sistemlerinde kullanılan yüz tanıma sistemlerini mutlaka görmüş yada duymuşsunuzdur. Peki sizce de bu yüz tanıma ve ses tanıma sistemleri yüzde 100 güvenli mi? Örneğin,eğlence amaçlı dahi olsa, Instagram’da kullandığınız yüz filtreleri, snapchat filtreleri başkasının yüzüne nasılda bürünüldüğünü gösteriyor. Bunu profesyonel şekilde kurgulayan art niyetli efekt uzmanları gerçekten büyük tehlike arz edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sabırlı olup, teknolojinin oturma süresini beklemek en doğru karar olacaktır"
Yeni çıkan teknolojileri edinmektense sabırlı olarak o teknolojinin gelişmesini beklemenin en doğru karar olduğunu belirten Taşer, "Yüzümüzün ve sesimizin taklit edildiği uygulamaların trend olduğu bu zamanlarda, bankaların ve bir çok büyük kuruluşun ’yüz tanıma sistemi artık bizde’ - ’ses tanıma özelliğimiz ile tanışın’ demesi insanda bir tedirginlik uyandırması gayet olağandır. Bu gelişmeler karşısında bizlerin biraz daha sabırlı olup, teknolojinin oturma süresini beklemek en doğru karar olacaktır, çünkü yeni teknoloji yeni güvenlik açıkları doğurabilir. Facebook gibi güçlü bir sosyal ağın bile, şifreyi bilseniz dahi telefonunuza SMS gönderip kod isteyip 2. bir aşama olarak sizi doğruladığı gibi, her yerde ek güvenlik talebinde bulunmanız gerekir. Teknolojiye olan bilincimiz arttıkça kişisel savunmamızda kendini geliştiriyor olacaktır" ifadelerini kullandı.

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