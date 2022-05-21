Bankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareket

OnlyFans uygulaması ve bu platformdaki fenomenler kazandıkları ücretlerle sıklıkla basında manşet oluyor. Abonelik sistemine dayalı uygulamada seksi pozlarını satan isimlerden biri olan Lucy Banks, sıklıkla uygulama için yapılan eleştirilere sosyal medyan cevap verdi. OnlyFans modelliği için tam zamanlı olarak çalıştığı bankacılık işinden vazgeçen Banks, “Bu uygulamada aslında feministliği savunuyorum. Bana göre OnlyFans, kadınların kadınlıklarını benimsemeleri için mükemmel bir araç.” dedi.

“KADINLARI NESNELEŞTİRMİYOR”

Kadınların kendi çıplaklıklarını tamamen rızaları ve belirledikleri ücretler karşılığında sergilemesinin özgürlük olduğunu ifade eden Banks, “Kimse beni ücretsiz olarak çıplak fotoğraf göndermeye ikna edemez. Hangi içeriği, nasıl yayınlayacağıma ve ücretine kendim karar veriyorum. Rahatsız olursam, aboneleri silme, yasaklama ve kısıtlama yeteneğine sahibim.Vücudum ve kararlarım üzerinde tam kontrol bende ve içeriğim zevkim ve sınırlarım etrafında dönüyor.Bu yüzden kadınları nesneleştirmiyor” diye konuştu.



