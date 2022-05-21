Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareket

Bankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareket

21.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı model Lucy Banks, bankacılıktan istifa ettikten sonra OnlyFans hesabı açarak abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Çevresinden ve sosyal medyadan gelen tepkilere aldırış etmediğini ifade eden Banks, OnlyFans’ın feminist bir hareket olduğunu savundu.

Bankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareket

OnlyFans uygulaması ve bu platformdaki fenomenler kazandıkları ücretlerle sıklıkla basında manşet oluyor. Abonelik sistemine dayalı uygulamada seksi pozlarını satan isimlerden biri olan Lucy Banks, sıklıkla uygulama için yapılan eleştirilere sosyal medyan cevap verdi. OnlyFans modelliği için tam zamanlı olarak çalıştığı bankacılık işinden vazgeçen Banks, “Bu uygulamada aslında feministliği savunuyorum. Bana göre OnlyFans, kadınların kadınlıklarını benimsemeleri için mükemmel bir araç.” dedi.

Küçük göğüsleri eleştirilen vücut pozitifliği savunucusu sosyal medyadan isyan etti! “Erkek gibi görünüyorsun”Küçük göğüsleri eleştirilen vücut pozitifliği savunucusu sosyal medyadan isyan etti! “Erkek gibi görünüyorsun”

“KADINLARI NESNELEŞTİRMİYOR”

1

Kadınların kendi çıplaklıklarını tamamen rızaları ve belirledikleri ücretler karşılığında sergilemesinin özgürlük olduğunu ifade eden Banks, “Kimse beni ücretsiz olarak çıplak fotoğraf göndermeye ikna edemez. Hangi içeriği, nasıl yayınlayacağıma ve ücretine kendim karar veriyorum. Rahatsız olursam, aboneleri silme, yasaklama ve kısıtlama yeteneğine sahibim.Vücudum ve kararlarım üzerinde tam kontrol bende ve içeriğim zevkim ve sınırlarım etrafında dönüyor.Bu yüzden kadınları nesneleştirmiyor” diye konuştu.

“Güzel olmak zor” diyerek isyan eden OnlyFans fenomeni Carla Bellucci’ye tepki yağdı“Güzel olmak zor” diyerek isyan eden OnlyFans fenomeni Carla Bellucci’ye tepki yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittilerDünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittiler
Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”
Anahtar Kelimeler:
Avustralya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

İlginizi Çekebilir

Katledilen Ukraynalı sivilin eşi sordu: ''Ne hissettin?''

Katledilen Ukraynalı sivilin eşi sordu: ''Ne hissettin?''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.