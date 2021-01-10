HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bankada ilginç hırsızlık

Bankada ilginç hırsızlık

10.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı.

Şişli’de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı. İlginç hırsızlık sonrası polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Halaskargazi Caddesi’nde bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Şubeye gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Bankadaki elektrikli ısıtıcıyı çalan zanlılar olay yerinden kaçtı. Bankanın alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede sadece elektrikli bir ısıtıcının çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandıVan'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı
KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a geliş şekli gündeme damga vurdu

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a geliş şekli gündeme damga vurdu

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! (Hava durumuyla ilgili son tahminler)

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur

Dikkat çeken uyarı! 'Aşıda tereddüt yaşarsak...'

Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

Buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması! Risk var mı?

Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması!

Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

Taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.