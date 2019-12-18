HABER

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldıktan bir saat sonra teslim olan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Jamoliddin Orziev'in, savcılıkta verdiği ifadede, sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini, sonrasında kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediği ortaya çıktı.

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ
Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldıktan bir saat sonra teslim olan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Jamoliddin Orziev'in, savcılıkta verdiği ifadede, sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini, sonrasında kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediği ortaya çıktı. Orziev ifadesinde, şöyle dedi:
"Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı. Bu sebeple orayı tercih ettim. Devlet yetkililerini yanıma çağırıp, onlar aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin yanıma getirilmesini sağlamak ve paramı onlardan alıp eşimin hesabına yatırmak istiyordum. Geri kalan parayı da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilerin adına gönderip, daha sonra intihar etmek niyetindeydim. Kesinlikle bankayı soyma amacım yoktu."
ASKERİ DOKTORMUŞ
Orziev'in avukatı ise müvekkilinin ülkesinde askeri doktor olduğunu, çocuklarının daha iyi eğitim almaları ve iyi şartlarda yaşaması için 2018'in Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğini, eylemi sırasında da amacının kimseye zarar vermemek olduğunu söyledi.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Nilüfer’in Rizeli kardeşi oduNilüfer’in Rizeli kardeşi odu
Evinden kötü koku yayılan kadın ölü bulunduEvinden kötü koku yayılan kadın ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.