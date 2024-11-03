Bankadaki kasalarını bomboş buldular! Emekli banka çalışanından milyonlarca liralık vurgun! Kasayı çilingire açtırmış

İddiaya göre; bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim’de Bolvadin'e gelerek, altınlardan bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İKİNCİ ŞİKAYET

Aynı bankada kiralık kasası olan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek, kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerinde altın ve ziynetlerinin çalındığı yönünde şikayette bulundu. Polis, M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D.'yi (29) gözaltına aldı. Kasaları açtığı kaydedilen çilingirin ise ifadesine başvuruldu.

KASA ÇİLİNGİRE AÇTIRILMIŞ

Polis şikayetler üzerine bankadaki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nın (46) soyduğunu belirledi.

Ardından nitelikli hırsızlık suçlamasıyla yaptığını belirledi. şüpheli M.A.K., ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D., (29) gözaltına alındı. M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını söyledi. Olayla ilgili ekipler çilingirci olarak ilçede çalışan şahsın ise ifadesine başvurdu.

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır