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Bankadan 1 milyon lirasını çektirdikleri yaşlı kadına 'evini de sat' deyince yakalandılar

11.03.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Bankadan 1 milyon lirasını çektirdikleri yaşlı kadına 'evini de sat' deyince yakalandılar

Kağıthane'de kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, yaşlı bir kadını arayarak "Terör örgütü tarafından banka hesabınıza erişilmeye çalışılıyor, paranızı bize verin kontrol edelim" diyerek, 1 milyon lirasını çektirerek aldı. Şüpheliler kadını bu kez "Evini de sat" diye arayınca, yakayı ele verdi. Kadının ihbarı üzerine polisin suçüstü yakaladığı 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Mart'ta Kağıthane’de gerçekleşti. N.G. (72) isimli bir kadını arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, "Terör örgütü banka hesabınıza erişmeye çalışıyor, parayı bize verin kontrol edip size geri teslim edelim. Aksi takdirde tutuklanacaksınız" diyerek para istedi. Telaşlanan N.G., banka hesabında bulunan 1 milyon lirayı çekerek, sonraki gün şüphelilerle buluşarak teslim etti. Saatler sonrasında dolandırıldığını anlayan kişi, Beşiktaş'ta bulunan polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

BİR DAHA ARAYAN ŞÜPHELİLER BU SEFER "EVİNİ SAT" DEDİ

Aradan iki gün geçtikten sonrasında şüpheliler N.G.'yi tekrar arayarak "Paran kontrol aşamasında, oturduğun evi sat. Parasını bize ver, onu da kontrol edeceğiz" dedi. N.G, hemen polisi aradı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, N.G'nin şüpheliler ile buluşmasını, onlara evini sattığını ve parayı teslim edeceğini söylemesini istedi.

POŞETİ PARA SÜSÜ VEREREK GAZETE KAĞIDI İLE DOLDURDU

8 Mart'ta Hürriyet Mahallesinde bir ara sokakta buluşacak olan N.G ile şüphelileri, polis ekipleri takibe aldı. Gazete kağıdı dolu bir poşetle buluşma yerine giden N.G., 3 şüpheliyi beklemeye başladı. Parayı teslim almak üzere olay yerine gelen Erdal A.(20), Halil A.(26) ve Yakup E.(29), polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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