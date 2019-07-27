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Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcılarının hesabının kopyalandığı yalanına inanan V.Ş., 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı.

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcılarının hesabının kopyalandığı yalanına inanan V.Ş., 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Darıca'da yaşayan V.Ş.'ye bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcıları, hesabının kopyalanmış olduğunu, bu nedenle hesabında bulunan paraları BDDK tarafından oluşturulan sanal hesaba göndermesini, hesabındaki paraların güvende olacağını söyledi. Dolandırıcıların yalanlarına inanan V.Ş. hesaplarında bulunan, kredi başvurusu yaparak aldığı toplam 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı. V.Ş.'nin şikayetçi olması üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, V.K., K.S. ve U.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

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