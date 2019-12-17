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'Bankadan arıyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheliler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

KURDUKLARI paravan şirkette '444'lü numara kiralayıp, bu numarayla vatandaşları bankadan aradıklarını söyleyerek 1 kadını dolandıran 7 kişi gözaltına alındı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) KURDUKLARI paravan şirkette '444'lü numara kiralayıp, bu numarayla vatandaşları bankadan aradıklarını söyleyerek 1 kadını dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdıkları kadından gelen paraları bankadan çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki kadın T.U.'nun '444'lü numaralardan arandı. "Bankanızdan arıyoruz mobil uygulamalarınıza çok sayıda başarısız girişler yapılıyor. Size verdiğimiz güvenli hesap numarasına paranızı acilen yatırmanız gerekiyor" denmesi üzerine paniğe kapılan T.U şüphelinin verdiği hesap numarasına 200 bin lirasını yatırdı. Dolandırıldığının farkına varan kadın polise haber verdi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, eşkal ve kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 13 Aralık Cuma günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Çalışmalar kapsamında 1 kişinin daha önceki bir tarihte başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

1'İ KADIN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerden Batuhan M.(25)'nin gruba liderlik ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin bankadaki vezneden para çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şüphelinin bankanın içinde bulunan para çekme makinasından para çektiği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.
(FOTOĞRAF)

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