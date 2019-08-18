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Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

MALTEPE'de banka çıkışı takip ettikleri iş adamının aracının camını kırarak 24 bin lirasını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de banka çıkışı takip ettikleri iş adamının aracının camını kırarak 24 bin lirasını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güpegündüz yaşanan olayda polis eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay 10 gün Altayçeşme Mahallesi Kunuri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Tuzla'daki bir bankadan para çeken iş adamı Ahmet Koç, Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki kişi, Koç'u takibe aldı. İş adamı bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde hırsızlar da peşinden girdi. Koç, benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra hırsızlar takibe devam etti. Müteahhitlik yapan Koç daha sonra bir işi için arkadaşının yanına uğradı.

ÇEKİÇLE CAMI KIRDILAR
Hırsızlar sürücünün aracını park edip uzaklaşmasının ardından aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsızlardan biri güpegündüz elindeki çekiçle camı kırarak kapıyı açtı. İçinde yaklaşık 24 bin lira olan çantayı alan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.
Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin park halindeki otomobilin yanına gelerek bir süre beklediği görülüyor. Hırsızlar aracın lastiğine vurarak alarmın çalıp çalmadığını kontrol ediyor. Çevreyi gözetleyen hırsızlardan biri araca dönerek çekiç alıyor. Daha sonra aracın camını kırıp parayı alan hırsızlar uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılarBankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılarBankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılarBankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

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