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Bankadan para çeken adam kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi öldürdü

24.05.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de bir kişi bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla öldürdü.

Bankadan para çeken adam kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi öldürdü

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki bir bankadan para çeken Bayram Y. (45), kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. ile tartıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Y. silahla ateş ederek Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Abdülbaki G., kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayram Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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