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Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? İşte 18 Mart 2022 bankaların çalışma saatleri!

18.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar açık mı? sorusunun yanıtı 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. Bankaya giderek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? sorularının yanınıtı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte 18 Mart 2022 bankaların çalışma saatleri ve detaylar...

Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? İşte 18 Mart 2022 bankaların çalışma saatleri!

18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanacak. Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 18 Mart 2022 bankaların çalışma saatleri ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BANKALAR AÇIK MI? 18 MART 2022 CUMA

18 Mart resmi tatil günleri arasında değildir. Fakat kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

18 MART 2022 BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile zamanla bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


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