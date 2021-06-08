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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar çalışma saatleri neler?

08.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar normalleşme sürecinde bankaların çalışma saatlerini yoğun şekilde araştırıyor. Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank veya diğer banka şubelerinin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar çalışma saatleri neler? İşte yanıtı...

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar çalışma saatleri neler?

Bankaların çalışma saatleri normalleşme sürecinde de yoğun şekilde araştırılıyor. Bankalar açık mı, bankalar kaçta kapanıyor soruları merak edilirken; Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankalar hakkında sorgulamalar yapılıyor. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Bu nedenle banka açılış ve kapanış saatleri her banka için değişiklik gösterebiliyor. İşte Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve bir çok başka bankanın çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

17 Mayıs 2021 itibarıyla Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vermektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ONB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak yenilenmiştir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


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