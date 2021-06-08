Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar çalışma saatleri neler?

Bankaların çalışma saatleri normalleşme sürecinde de yoğun şekilde araştırılıyor. Bankalar açık mı, bankalar kaçta kapanıyor soruları merak edilirken; Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankalar hakkında sorgulamalar yapılıyor. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Bu nedenle banka açılış ve kapanış saatleri her banka için değişiklik gösterebiliyor. İşte Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve bir çok başka bankanın çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



17 Mayıs 2021 itibarıyla Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vermektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibarıyla saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.