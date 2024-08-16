Bankaları deprem korkusu sardı! Tek tek göç ediyorlar!

Merkez üssü Kahramanmaraş depreminde Adıyaman, Hatay, Malatya gibi birden fazla şehir sarsıntıdan etkilenmişti. Yurdun hazırlıksız yakalanması binlerce canın yitmesine neden olmuştu. Türk bankacılık devleri de olası bir İstanbul depremine karşı önlemlerini arttırıyor. Önde gelen bankalar, bazı verilerini ve personellerini başkent Ankara'ya taşımaya başladı.

BANKALARIN B PLANI DEVREYE GİRDİ

ABD'li finans ajansı Bloomberg'in haberine göre, Türk bankacılık devleri pek çok veriyi ve personeli başkent Ankara'daki ofislere taşımaya başladı. Denizbank'ın yanı sıra Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) da çeşitli yedek planlar üzerinde çalışmaya başladı.

Bir kaynağa göre Denizbank'ın İstanbul'daki yönetimi, Ankara'da her birimden personel bulunmasını talep ederken, bir diğer kaynak da başkente taşınmak isteyen herkesi teşvik etmeyi planladığını söyledi. Banka, İstanbul'daki genel merkezinin daha küçük bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Banka sorulara verdiği yanıtta, amacın "İstanbul'u etkileyebilecek olası bir deprem sonrasında bankacılık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak" olduğunu ifade etti.

GARANTİ BBVA OFİSİNİN BİR KISMINI TAŞIDI

Garanti BBVA'dan bir kaynak da aynı şekilde bankanın veri merkezini ve merkez ofisinin bir kısmını taşıdığını belirtti. Banka konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "tedarikçilerinin, tesislerinin ve insan kaynaklarının bir kısmının deprem bölgesi dışında yedeklenmesini" sağladığını söyledi.

QNB Finansbank da Ankara'daki genel müdürlük ekiplerini desteklediğini ve tüm şube ve banka binalarının depreme dayanıklı olmasını sağladığını açıkladı.

TSKB, personelinin bir kısmını Ankara'da kiraladığı bir ofis alanına taşırken, konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

MERKEZ BANKASI DA ANKARA’YA YOLCUSU

Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi'nde inşa ettiği yeni binasına rağmen birimlerdeki personelinin bir kısmını Ankara'ya geri çağırıyor. Bir deprem durumunda faaliyete devam edebilmek için planın devreye gireceği öngörülüyor.