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Bankaların emekli promosyonları nedir? Bankaların güncel emekli maaşı promosyonları ne kadar?

08.11.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı promosyonları ile birlikte emekli olmaya hak kazanmış kişilere bankalar fırsat sunmaktadır. Emekli maaşı promosyonları bankaların kendi belirlediği miktarlar ile belirlenmektedir. Her bankanın farklı bir emekli maaşı promosyon ödemesi vardır. Sosyal Güvenlik kurumu veya Bağ-Kur sigorta kapsamında emekli olan kişiler emekli maaşı promosyonları alabilmektedir. Bankaların güncel emekli maaşı promosyonları ne kadar?

Bankaların emekli promosyonları nedir? Bankaların güncel emekli maaşı promosyonları ne kadar?

Kamu veya özel bankalar emekli promosyon ücretini kendileri belirleyebilmektedir. Emekli olmaya hak kazanmış kişiler emekli promosyonu alabilmektedir. Bankaların emeklilere verdiği ve ek primle belirlenen emekli maaşına promosyon denir. Emekli maaşı alınan bankayı değiştirebilmek mümkündür. Bu değişimi kişiler kendilerine en avantajlı olacak şekilde yapabilmektedir. Emekli maaşı promosyon ücretleri her bankada farklılık gösterebilmektedir. Bankaların resmî internet sayfaları üzerinden bu ücretleri görüntüleyebilirsiniz.

Emekli promosyonu nedir?

Güncel olarak verilen banka promosyonları, emekli olmaya hak kazanmış ve emekli aylığı olan kişilere verilen ek bir primdir. Emekli maaşı promosyonları bankacılık sisteminde kullanılmaktadır. Emekli maaşı alanlar ve 3 yıl aynı bankadan emekli maaşı alıyor olmaları hâlinde sadece bir kere promosyon alınabilmektedir.
Emekli maaşı promosyonları 3 yılda bir verilmekte veya yeni emekli maaşı alanlar bir bankaya başvurarak bu promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Emekli maaşı almaya hak kazanmış her kişi bankaların emekli promosyonları avantajından faydalanabilir. Emekli olan kişiler maaşlarını istedikleri bankaların emekli promosyonları dâhilinde alabilirler. Emekli maaşı promosyonu ise maaşlarının alındığı banka ile 3 yıllık bir taahhütname imzalandıktan sonra ücret alınabilmektedir. Bu süre dolduktan sonra kişiler istedikleri başka bir banka ile 3 yıllık bir taahhütname imzalayarak maaşını taşıyabilir ve promosyonu alabilmektedir.

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Bankaların güncel emekli maaşı promosyonları ne kadar?

Emekli maaşı alan kişiler veya yeni emekli olan kişiler, maaşlarını aldıkları banka aracılığı ile 3 yılda bir emekli maaşı promosyonu alabilmektedir. Emekli maaşı promosyonları bankalara göre farklılık göstermektedir. Her banka ayrı bir oranda emekli maaşı promosyonu vermektedir. Emekli maaşı promosyonları ortalama 7.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Emekli maaşı promosyonu veren bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile hem kamu hem de özel bankalarla ile emekli maaşı promosyonları alınmaktadır. Emekli maaşı promosyonu veren bankalar:

  • İş Bankası
  • Yapı Kredi
  • Akbank
  • Garanti Bankası
  • ING Bank
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Bankası
  • Şekerbank
  • Denizbank
  • Türkiye Finans
  • QNB Finansbank

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Emekli maaşı promosyonu bankalara göre farklılık göstermektedir. Emekli maaşı promosyonları ücreti, emekli maaşına göre değişmektedir. Bankaların emekli maaşı promosyon ücretleri ortalama 7.000 TL-10.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Emekli promosyonlarını detaylı bir şekilde incelemek isteyen kişiler https://www.hangikredi.com/emekli-bankaciligi adresini ziyaret edebilir.


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