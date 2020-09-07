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Bankaların hesap uzmanı 15 milyon dolandırmıştı, sokakta yürürken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ ile Kırklareli’de çeşitli bankalarda hesap uzmanı olarak çalışan ve bankaların müşteri imzalarını taklit ederek yaklaşık 15 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı.2013 yılında Kırklareli ile Tekirdağ’da çeşitli bankalarda hesap uzmanı olarak çalışan ve bankaların müşteri imzalarını taklit ederek yaklaşık 15 milyon TL dolandıran 41 yaşındaki F.Y.’nin Şarköy ilçesinde bir mahallede saklandığı öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı.Sokakta yürürken yakalandıJandarma ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu toplamda 7 adet dolandırıcılık sucundan aranan şüpheli F.Y.’nin Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde bir adreste saklandığı öğrenildi.

Tekirdağ ile Kırklareli’de çeşitli bankalarda hesap uzmanı olarak çalışan ve bankaların müşteri imzalarını taklit ederek yaklaşık 15 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı.
2013 yılında Kırklareli ile Tekirdağ’da çeşitli bankalarda hesap uzmanı olarak çalışan ve bankaların müşteri imzalarını taklit ederek yaklaşık 15 milyon TL dolandıran 41 yaşındaki F.Y.’nin Şarköy ilçesinde bir mahallede saklandığı öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Sokakta yürürken yakalandı
Jandarma ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu toplamda 7 adet dolandırıcılık sucundan aranan şüpheli F.Y.’nin Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde bir adreste saklandığı öğrenildi. Söz konusu adrese giden jandarma ekipleri, şüpheli şahsı sokakta yürürken buldu. Şüpheli şahıs Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan F.Y., tutuklanarak Tekirdağ 2 nolu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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