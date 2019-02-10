Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adı geçen yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde şöyle:
“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”
Türkiye'den Çin'e sert tepki
Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum