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Bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştiren şüpheli, suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Konya'da bir bankaya ait para çekme makinesine kart kopyalama cihazı yerleştirip uzaklaşan kişi, cihazı almaya geldiğinde olay yeri yakınlarında yaklaşık 8 saat bekleyen polis ekiplerince yakalandı - Şüphelinin cihazı almaya geldiği sırada yakalanması, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Konya'da bir bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirip uzaklaşan kişi, cihazı almaya geldiğinde olay yeri yakınlarında bekleyen polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde devriye görevi sürdüren polis ekibi, bir bankaya ait bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatiğe yakın bir yerde beklemeye başladı.

Yaklaşık 8 saat pusuda bekleyen polis, kopyalama cihazını almaya gelen Nezih Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yakalanma anı, bankamatiğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Nezih Y'nin kart kopyalama cihazını sökmeye çalıştığı sırada polislerin gelmesi ve şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Nezih Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Bankamatik cihaz kart kopyalama Konya polis zanlı

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