Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayattını kaybetti

Antalya’da bankamatikte işlem yaptığı sırada bir anda yere yığılan emekli adam hayatını kaybetti. 62 yaşındaki adama ilk müdahaleyi bankamatik sırasındaki vatandaşlar yaparken, kalbi duran ve ambulansta ve hastanede kalp masajı yapılan adam kurtarılamadı. Yaşlı adamın düşerken etrafa saçılan paraları vatandaşlar tarafından toplanarak çantasına konuldu.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bankamatik kuyruğundaki vatandaşların bir bölümü yere düşen şahsa yardım etmeye çalışırken, bazı vatandaşlarda düşerken etrafa saçılan paraları toplayarak yere düşen kişinin çantasına koydu.

Yerde yatan ve adının Kadir Ak olduğu belirlenen 62 yaşındaki adam için 112’ye bilgi verilirken, ambulans gelene kadar 112’den telefonla verilen talimat doğrultusunda yan tutulup yüzüne ve bileğine kolonya sürülerek müdahalede bulunuldu.

112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak, ambulansa alınarak sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlanıldı. Kadir Ak’ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.