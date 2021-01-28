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Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayattını kaybetti

28.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bankamatikte işlem yaptığı sırada bir anda yere yığılan emekli adam hayatını kaybetti.

Antalya’da bankamatikte işlem yaptığı sırada bir anda yere yığılan emekli adam hayatını kaybetti. 62 yaşındaki adama ilk müdahaleyi bankamatik sırasındaki vatandaşlar yaparken, kalbi duran ve ambulansta ve hastanede kalp masajı yapılan adam kurtarılamadı. Yaşlı adamın düşerken etrafa saçılan paraları vatandaşlar tarafından toplanarak çantasına konuldu.
Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bankamatik kuyruğundaki vatandaşların bir bölümü yere düşen şahsa yardım etmeye çalışırken, bazı vatandaşlarda düşerken etrafa saçılan paraları toplayarak yere düşen kişinin çantasına koydu.
Yerde yatan ve adının Kadir Ak olduğu belirlenen 62 yaşındaki adam için 112’ye bilgi verilirken, ambulans gelene kadar 112’den telefonla verilen talimat doğrultusunda yan tutulup yüzüne ve bileğine kolonya sürülerek müdahalede bulunuldu.
112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak, ambulansa alınarak sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlanıldı. Kadir Ak’ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Kadir Ak’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen damadı, kızı ve eşi Manavgat Devlet Hastanesine koşarken, yapılan müdahale sırasında sürekli dua ettiler. Doktorların dışarı çıkarak, ölüm haberini vermesiyle aile gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir’e götürülecek
2 çocuk babası olan Kadir Ak’ın Eskişehir’de yaşadığı, DSİ’den emekli olduğu, Manavgat’ta yaşayan kızı, damadı ve torununu görmek için sık sık Manavgat’a geldiği bildirildi. Kadir Ak’ın 1 gün önce maaş günü olduğu, olay meydana geldiğinde maaşını çekip kredi kartı ve diğer faturalarını ödemek için bankamatikte işlem yaptığı bildirildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Kadir AK’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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