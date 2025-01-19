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Bankanın göremediği hesaptaki parayı dolandırıcı gördü! Herkes şaşkın: İçimiz hiç rahat değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2025 07:56
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Son günlerde YouTube'da yayınlanan 'panel' isimli belgeselde iddia edilen olaylar bir ailenin başına geldi. Dolandırıcılar gözüne kestirdiği İbrahim Koç'u aradı. Tüm bilgilerinin yanı sıra hesabındaki parayı da söyledi. Aile korkudan çareyi bankayı aramakta buldu. Ancak bankadan aldıkları cevaba kendileri de inanamadı: 'Hesabınızı biz göremiyoruz onlar nereden görünüyor...'

Bankanın göremediği hesaptaki parayı dolandırıcı gördü! Herkes şaşkın: İçimiz hiç rahat değil

Bir YouTube kanalında yayınlanan 'Panel' isimli belgesel Türkiye'nin gündemine uzun bir süre konuşuldu. Söz konusu belgeselde, e-Nabız sisteminde bulunan açık nedeniyle 86 milyon kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı öne sürüldü. Ancak Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran belgesel sonrası iddiaları güçlendiren bir olay yaşandı.

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'BAŞKOMİSER' TANITTI

EKOL TV'de yer alan habere göre Kastamonu'da yaşayan İbrahim Koç'un telefonu 17 Ocak'ta bilinmeyen bir numaradan arandı. Kendisini başkomiser olarak tanıtan kişi, kimliğinin kopyalandığını ve suça karıştığını söyledi.

DOLANDIRICI OLDUKLARINI ANLADI

İddiaya göre telefonuna bir mesaj geldiğini söyleyen şüpheli, Koç'tan mesajı kendisiyle paylaşmasını istedi. Durum karşısında şaşıran İbrahim Koç, mobil bankacılık onayı için gelen şifreyi görünce karşıdaki kişinin dolandırıcı olduğunu anladı.

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TÜM AİLENİN KİMLİK BİLGİLERİNİ GÖNDERDİ

Telefonu kapatmak istemesine rağmen ısrarını sürdüren şüpheli, daha sonra WhatsApp üzerinden Koç dahil tüm ailesinin kimlik bilgilerini gönderdi. Gördüğü manzara karşısında büyük korku yaşayan İbrahim Koç, telefonu şüphelinin suratına kapattı.

'KAPIYI AÇMAYIN' DİYEREK AZARLAMIŞ

İbrahim Koç'un kızı Canan Koç Şahin, yaşananları Sinan Turp'a anlattı. Dolandırıcının babasıyla konuştuğu esnada kendisinin de eve geldiğini söyleyen Canan Koç, "O sırada kapıyı çaldım. Telefondaki kişi 'Açmayın kapıyı, operasyonun gizliliğini bozuyorsunuz' diyerek babamı azarlamış. Babamın banka hesabındaki para miktarını söyleyip, 'altın alım satımı yaptın mı' diye sıkıştırmışlar" dedi.

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BİLGİLERİ DUYUNCA KORKTU

Babasının şüpheliye damadının polis olduğunu söylemesi üzerine WhatsApp'tan mesaj gönderildiğini kaydeden Canan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimin, benim, iki çocuğumun T.C. kimlik numaralarını, eşimin anne ve baba adını söylüyor. Öyle söyleyince korkmuş babam. Telefona gelen şifreleri yanlış verdiği için de azarlayıp kapatmış."

BAKADAN GELEN CEVAP DAHA DA ŞAŞIRTTI

Yaşanan olay sonrası bankayı aradıklarını söyleyen Canan Koç, bankadan aldıkları cevapla ikinci bir şok yaşadıklarını belirtti. Koç, "Bankanın müşteri hizmetlerini aradık. Banka bize ‘Sizin hesabınızı biz göremiyoruz, onlar nasıl görebilir?’ cevabını verdi. Sonrasında banka mobil bankacılık uygulamasını pasife getirdi" dedi.

AİLE TEDİRGİN

Diğer bankadaki mobil hesaplarını da pasife almak için müşteri hizmetlerini aradıklarını sözlerine ekleyen Canan Koç, şunları dile getirdi:

"Onlar da 'mobil bankacılığınıza Şanlıurfa lokasyonundan giriş yapılmaya çalışılıyor. İsterseniz şifrenizi değiştirelim' dedi. Biz de şifreyi değiştirmek zorunda kaldık. Fakat içimiz hiç rahat değil."

Dolandırıcılar nedeniyle endişe halinde olan aile, konuyla ilgili polise giderek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
banka dolandırıcı panel telefon
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