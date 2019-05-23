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Bankanın kapısındaki notu gören polis alarma geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 06:37 | Son Güncelleme

Adana'da bir banka şubesinin giriş kapsına "terör bank kapatın" yazılı notun yapıştırılması polisi alarma geçirdi.

Bankanın kapısındaki notu gören polis alarma geçti!

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pazarlar Caddesinde devriye görevi yapan bekçiler, bir banka şubesinin giriş kapısına "terör bank kapatın" yazılı notun yapıştırıldığını fark edince durumu diğer ekiplere bildirdi.

Olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, not üzerinde ve banka önüne şüpheli ya da şüphelilerce bırakıldığı değerlendirilen iki taş üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Banka yetkililerine bilgi verilmesinin ardından polis ekipleri, notu yapıştıran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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adana banka

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