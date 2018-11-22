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Bankanın müşteri hizmetleri numarasını kopyalamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:41 | Son Güncelleme

Antalya'da bir bankanın müşteri hizmetleri numarasını kopyalanarak aranan emeklinin parasını EFT yaparak çalmaya çalıştılar - Dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek bankaya başvurup EFT işlemini bloke ettiren mağdurun şikayeti üzerine yapılan araştırmada, bankanın müşteri hizmetleri numarasının "yurt dışı taşıma trafik kayıt" şeklinde tespit edilemeyen kişilerce kopyalandığı anlaşıldı - EFT talimatı verilen banka hesabının sahibi olan ve tutuklu yargılanan sanığa da nitelikli dolandırıcılığa iştirak suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 666 lira para cezası verildi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da bir bankanın müşteri hizmetleri numarasının kopyalanarak gerçekleştirildiği belirlenen telefonla dolandırıcılık girişimi davasında, hesabına para aktarılmak istenen tutuklu sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Rıza A. ile müşteki G.Ç ve taraf avukatları katıldı.

Emekli G.Ç, arkadaşıyla sohbet ederken telefonunun çaldığını ve arayan numaranın çalıştığı bankanın iletişim numarası olduğunu ancak başında "+90" rakamı yer aldığını söyledi.

Telefondaki kadının bankadan aradığını belirterek "Hesabınızdaki parayı çekiyorlar." dediğini aktaran G.Ç., "Kimlik numaramı, hesap numaramı hatta adresimi söyledi. Telefonuma mesaj olarak gelecek şifreyi söylememi istedi. Kabul etmeyince yanındaki erkek telefonu aldı. Kendisini bankanın güvenlik uzmanı olarak tanıtan bu kişi beni ikna etti ve bir an boş bulunarak şifreyi söyledim." diye konuştu.

Telefon görüşmesi bittikten sonra bankayı aradığını anlatan G.Ç, hesabından para çekilmediğini, ancak bir hesaba gönderilmek üzere EFT talimatı verildiği bilgisini aldığını kaydetti.

Talimatı iptal ettiğini ifade eden G.Ç, "Hesabımda para yoktu. Buna rağmen kredi mevduat hesabımdan 3 bin 200 lirayı başka bir hesaba aktarmak istediler. İşlem durduruldu ve daha sonra para hesabıma iade edildi. Ancak yine de şikayetçiyim. Ben ucuz kurtuldum ama başka insanların canını yakmasınlar." dedi.

Hesabına para aktarılmak istenen sanık Ali Rıza A. ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Banka kartlarını İsmail isimli arkadaşına verdiğini iddia eden sanık, "Benim bir suçum yok, kimsenin parasını almadım. İsmail yüzünden mağdurum, bunun gibi yargılandığım 3-4 dosya daha var. Beraat etmek istiyorum." diye konuştu.

- İşlemi gerçekleştiren tespit edilemedi

Duruşmanın savcısı mütalaasında, müştekinin arandığı hattın yurt dışı taşıma trafik kayıt şeklinde göründüğünü ve bu nedenle kullanıcının tespit edilemediğini belirtti.

Savcı, soruşturma konusu işlemde tespit edilen IP adresinin "Nat (Ağ Adresi Dönüştürme) IP" olduğunun anlaşıldığına işaret ederek, bu nedenle işlemin nereden gerçekleştirildiğinin de anlaşılamadığını kaydetti.

Sanığın iddia ettiği gibi 3 banka kartını İsmail isimli kişiye vermesinin hayatın olağan akışına uygun bir davranış olmadığını dikkati çeken savcı, nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 660 lira para cezası verdi.

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