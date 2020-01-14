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  4. Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu: Para falan çıkmadı

Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu: Para falan çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 05:59 | Son Güncelleme

Adana'da bir kamu bankasına çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği öne sürülen hırsızlık şüphelisi bir kişi, alarm çalınca paniğe kapıldı. Bankanın etrafını saran polisleri fark eden şüpheli, kapıların kilitli olması nedeniyle geldiği şekilde çatıya çıktı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, aşağı atlayarak teslim oldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Para için girdim. Para falan çıkmadı" dedi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kamu bankasında meydana geldi.

Bankanın alarmı çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu tespit etti. Banka yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, binanın etrafını sararak, şüphelinin kaçmasına fırsat vermedi. Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan şüpheli, kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da aşağı atlayarak polise teslim oldu.

İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Para için girdim. Para falan çıkmadı" dedi. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği tespit edildi. Şüpheli, kimlik tespiti ve parmak izi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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adana banka soygunu

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