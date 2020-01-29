Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cihat T., 27 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde, otomobiliyle bankaya gitmek için evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmada, Cihat T.'nin aynı gün saat 13.00 sıralarında, belediye ait katlı otoparka giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Bugün ise Dirgeme mevkisindeki ormanlık alanda, kapıları açık bir otomobil gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde cansız bedeni bulunan Cihat T.'nin tarım ilacı içerek, intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen gencin babası Cavit T. ile yakınları, feryat etti.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cihat T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

