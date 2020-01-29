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Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Cihat T., otomobilinde tarım ilacı içerek intihar etmiş olarak bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cihat T., 27 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde, otomobiliyle bankaya gitmek için evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmada, Cihat T.'nin aynı gün saat 13.00 sıralarında, belediye ait katlı otoparka giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Bugün ise Dirgeme mevkisindeki ormanlık alanda, kapıları açık bir otomobil gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde cansız bedeni bulunan Cihat T.'nin tarım ilacı içerek, intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen gencin babası Cavit T. ile yakınları, feryat etti.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cihat T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe intihar

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